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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد إعادة فتح المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام السلطات الفرنسية، بتخفيف الإجراءات الاحترازية، التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.