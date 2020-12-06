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بالفيديو.. إعادة فتح المسجد الكبير في باريس

نور رشوان
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 10:56 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد إعادة فتح المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام السلطات الفرنسية، بتخفيف الإجراءات الاحترازية، التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.


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