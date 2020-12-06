محافظ الدقهلية يطمئن على حالة الطالب المصاب في حادث القطار

• وتوفير أطراف صناعية له وصرف راتب شهري

كلف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، بزيارة طالب الثانوية الأزهرية من قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل، في مستشفى الطوارئ بالمنصورة، الذي أصيب في حادث سقوطه من القطار اليومين الماضيين؛ ما أدى إلى بتر ذراعه؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، ونقل له مدير العلاقات العامة تحيات وتمنيات المحافظ واهتمامه البالغ بمتابعة حالته الصحية، والعمل على تلبية مطالبه واحتياجاته.

وفي ذات السياق، وجه المحافظ بمنح الطالب المصاب راتب شهري؛ نظرا لظروفه، كما وجه، مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع المجتمع المدني لسرعة توفير أطراف صناعية للطالب المصاب، وكذا متابعته الدائمة بتوفير العلاج اللازم وتلبية كل متطلبات حالته الصحية.

وأكد محافظ الدقهلية تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لجميع الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل جهودا كبيرة لرعاية الحالات الإنسانية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بإصابة شاب دهسه القطار المتجه إلى مدينة المطرية، بناحية ميت مرجا سلسيل بمركز الجمالية.

انتقلت مباحث مركز شرطة الجمالية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى "علي م." 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ومقيم بقرية الكفر الجديد مركز ميت سلسيل، سقط أثناء ركوب القطار المتجه من المطرية إلى المنصورة؛ ما نتج عنه بتر ذراعيه وإصابته باشتباه كسر في الجمجمة.

جرى نقل الطالب إلى مستشفى الجمالية المركزي، وتبين أن إصابته خطيرة وأن الحادث تسبب في بتر ذراعيه وحالته سيئة، فتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.