الصحة الفلسطينية في غزة تعلن وقف فحوصات كورونا بسبب نفاد المواد اللازمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة "حماس" في غزة، اليوم الأحد، عن وقف فحوصات فيروس كورونا بسبب نفاد المواد اللازمة.



وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: "توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا جراء نفاد مواد الفحص".



وطالبت الوزارة: "كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد الفحص ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر".



واشتكت وزارة الصحة في غزة مرارا من نقص إمكانيات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 13 عاما.



وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا بينهم 139 حالة وفاة حتى الآن، أغلبهم منذ بدء تفشي الفيروس محليا نهاية أغسطس الماضي.