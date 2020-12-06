روسيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية 29 ألفا و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و460 ألفا و770 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد -في بيان له اليوم الأحد- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى أن 6065 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية، ما يمثل 20.9% من المصابين الجدد.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 457 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 43 ألفا و141 وفاة، وأوضح أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة اليوم تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 7512 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبرج بـ3753 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو 1295 إصابة.

وأشار إلى أن 21 ألفا و342 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و937 ألفا و738 شخصا.