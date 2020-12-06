أفغانستان تسجل 260 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و10 وفيات إثر الإصابة بالفيروس، فيما تعافى 297 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية اليوم الأحد- أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي بلغ 47 ألفًا و901 حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة التي أبلغ عنها كليًا إلى 1875 حالة، كما تماثل 37 ألفًا و782 شخصًا للشفاء من الفيروس في البلاد.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الوزارة أنه تم إجراء اختبارات طبية - حتى الآن - لـ 158 ألفًا و811 عينة في المراكز الحكومية، وتوجد 7 آلاف و747 إصابة نشطة معروفة في البلاد.