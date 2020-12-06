شركة طيران ألمانية تشطب 29 ألف وظيفة بسبب كورونا

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إبقاء العديد من طائراتها على الأرض، وشطب العديد من الوظائف؛ بسبب تأثيرات جائحة كورونا.



وأكدت متحدثة باسم الشركة صحة تقرير لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، الذي جاء فيه أن الشركة تعتزم شطب 29 ألف وظيفة بحلول نهاية العام الجاري.



وستبقى الشركة بعد هذا الإجراء على 109 آلاف موظف لديها، كما ستشطب الشركة أكثر من 20 ألف وظيفة في الخارج، كما باعت المجموعة شركة (إل جي إس) المسئولة عن الإمداد والتموين والتي يعمل لديها 7500 موظف.



ومن المنتظر أن تشطب المجموعة 10000 وظيفة أخرى في ألمانيا في العام المقبل.



وقالت المتحدثة إن الطلب على رحلات لوفتهانزا خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة يتزايد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الحجوزات إلى جزيرتي تينريفا وفويرتيفنتورا التابعتين لجزر الكناري تضاعفت ثلاث مرات، وبنفس المقدار تضاعف الطلب على تذاكر الطيران لكيب تاون في جنوب افريقيا وكانكون في المكسيك.



كانت أعمال لوفتهانزا قد انهارت مثل بقية شركات الطيران الأخرى بسبب أزمة كورونا حيث تراجعت عروض هذه الشركات بقوة.



وبعد مضي ثلاثة أرباع، سجلت الشركة التي أنقذتها الدولة في العام الحالي خسائر بقيمة 5.6 مليار يورو.