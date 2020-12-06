موسيماني بعد التتويج بالكأس : لاعبو الأهلي يصنعون التاريخ

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته ‏الكبيرة بعد فوز الفريق على طلائع الجيش بركلات الترجيح، والتتويج ببطولة كأس مصر، ‏ليجمع الفريق بين الثلاثية هذا الموسم «دوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا».‏

قال موسيماني: «هناك أشخاص مهمون جدا لا بد أن أوجه لهم الشكر، في مقدمتهم الكابتن محمود ‏الخطيب رئيس النادي، ومجلس الإدارة، الذي منحني الفرصة لقيادة الفريق، ثم اللاعبون الذين ‏يصنعون الفارق دائمًا، وعائلتي بكل تأكيد، هؤلاء لهم لكل الشكر، بالإضافة بالطبع إلى الجهاز المعاون».‏

وأضاف المدير الفني: «عندما كنت موجودًا مع فريق صن داونز في جنوب إفريقيا خرجنا من ‏بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن القدر أعادني من جديد إلى البطولة حتى أتوج بها مع الأهلي».‏

وشدد موسيماني على أن الأهلي أمامه بطولتان مقبلتان، ولا بد أن يكافح ويقاتل للتتويج بهما، وأنه سوف يبحث عن ذلك بكل قوة.‏

وأوضح المدير الفني أن فريق طلائع الحيش فريق جيد وقدم مباراة جيدة، ولكن في النهاية ‏حقق الأهلي الفوز في المباراة وتوج باللقب. ‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته قائلا: «هؤلاء اللاعبون يكتبون التاريخ منذ جيل أبوتريكة ‏وزملائه.. سعيد جدا بالوجود مع الأهلي، وأتمنى أن أحقق المزيد من البطولات وإسعاد ‏الجماهير الداعمة للفريق».‏

وتسلم كأس مصر بعد تتويج الفريق بشكل رسمي بالبطولة للمرة الـ37 في تاريخه، بعد الفوز ‏على طلائع الجيش بضربات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت ‏الأصلي للمباراة بالتعادل ‏الإيجابي بهدف بكل فريق.‏