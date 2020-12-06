الشرطة الألمانية تواجه بقوة كبيرة مظاهرة لجماعة التفكير الجانبي

قامت الشرطة في مدينة بريمن شمالي ألمانيا، اليوم السبت، بعملية أمنية واسعة النطاق لتفريق مظاهرة كبيرة كانت السلطات أصدرت أمرًا بمنع حركة "مجموعة التفكير الجانبي" الرافضة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا من تنظيمها.

وقالت الشرطة اليوم السبت إن المواجهة مع الشرطة أسفرت في نتيجة أولية عن جرح فردين من أفراد الشرطة وطرد 170 شخصا من مكان التظاهر وتسجيل العديد من التهم الجنائية.

وأضافت الشرطة أن تجمعًا من عدة مئات احتشدوا في المنطقة المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية في بريمن، وكان بعضهم من التابعين لحركة "التفكير الجانبي" والبعض الآخر من المعارضين لهم.

كانت المحكمة الدستورية الاتحادية أكدت قبل ساعات قليلة من بداية المظاهرة التي أعلنت عنها حركة "التفكير الجانبي" على حظرها.

وكان المنظمون أعلنوا أن المظاهرة ستضم ما يصل إلى 20 ألف شخص وأنها ستقام بمبادرة من حركة "التفكير الجانبي 421"، تحت شعار "احتفال على مستوى الدولة من أجل السلم والحرية" بالمنطقة المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية في المدينة.