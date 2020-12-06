 البابا تواضروس: التناول ضمن ثوابت العقيد ولا ينقل عدوى كورونا - بوابة الشروق
الأحد 6 ديسمبر 2020 10:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

البابا تواضروس: التناول ضمن ثوابت العقيد ولا ينقل عدوى كورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 10:03 م

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن طقس التناول موجود كما هو، بالرغم من أزمة كورونا، موضحًا أن الطقس داخل تحت ثوابت العقيدة.

وأضاف تواضروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الفكرة في وجود تجمع من الناس، قائلًا إن تقليل التجمع يقلل من احتمالات الإصابة بكورونا.

ونفى نقل طقس التناول للعدوى بفيروس كورونا، معلقًا: «الكنيسة تعيش به لمدة 20 قرنًا من الزمان، والفكرة في تجمع الأشخاص ووجودهم إلى جوار بعضهم البعض».

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الفعاليات التي تشهد تزاحمًا من المواطنين مرتبطة بأيام الأعياد أو المواسم، مضيفًا أن الشهر القبطي بعد ثلاثة أيام يحدث به تزاحم؛ بسبب حب السيدة مريم العذراء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك