البابا تواضروس: التناول ضمن ثوابت العقيد ولا ينقل عدوى كورونا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن طقس التناول موجود كما هو، بالرغم من أزمة كورونا، موضحًا أن الطقس داخل تحت ثوابت العقيدة.

وأضاف تواضروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الفكرة في وجود تجمع من الناس، قائلًا إن تقليل التجمع يقلل من احتمالات الإصابة بكورونا.

ونفى نقل طقس التناول للعدوى بفيروس كورونا، معلقًا: «الكنيسة تعيش به لمدة 20 قرنًا من الزمان، والفكرة في تجمع الأشخاص ووجودهم إلى جوار بعضهم البعض».

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الفعاليات التي تشهد تزاحمًا من المواطنين مرتبطة بأيام الأعياد أو المواسم، مضيفًا أن الشهر القبطي بعد ثلاثة أيام يحدث به تزاحم؛ بسبب حب السيدة مريم العذراء.