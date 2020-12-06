إجلاء 90 شخصا من شرق ولاية تيرول النمساوية بعد وقوع انهيار جليدي

أجلت السلطات النمساوية 90 شخصًا إثر انهيار جليدي في شرق ولاية تيرول، بسبب استمرار موجة الطقس السيئ التي تجتاح الولايات النمساوية والهطول الكثيف للثلوج.

وقالت مصادر في الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، إن استمرار تساقط الثلوج بكثافة أدى إلى حدوث انهيار جليدي في شرق تيرول وهناك مخاوف واسعة من تكرار الانهيارات الجليدية، لافتة إلى أن 4 منازل وسيارة لحقت بها أضرار فادحة جراء الانهيار ولم تحدث أي خسائر بشرية.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المحلية طلبت أيضا من 29 شخصًا آخر مغادرة منازلهم، ونقل إقامتهم إلى الجزء الغربي بدلا من الجزء الشرقي من الولاية، لافتة إلى أن عمال البلدية ورجال الإطفاء ووحدات الإنقاذ في الجبال وشرطة جبال الألب في حالة استنفار للسيطرة على الأزمة وحماية الأرواح والممتلكات.