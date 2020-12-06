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مركز سموم جامعة الإسكندرية يحذر من تبخير المنازل باستخدام قرص الغلة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هدى الساعاتى
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:33 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:33 ص

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والمدير السابق لمركز السموم بجامعة الإسكندرية، من خطورة تبخير المنازل من الحشرات باستخدام قرص الغلة المميت شديد السمية، المعروف باسم الألومنيوم فوسفيد، ومبيد الميثيل بروميد.

وشددت "غانم"، اليوم السبت عبر الصفحة الرسمية للمركز، على ضرورة معرفة أسماء المبيدات التي قد تستخدمها الشركات للتبخير ومقاطعتها في حال رفضها الإفصاح عنها، متابعة أنه يمكن استخدام قرص الغلة وفق إرشادات ضابطة لتأثيره الخطير قبل استخدامه.

وأوضحت أنه في حال الإصابة بذلك القرص لن يتمكن الأطباء من الوصول لسبب التسمم حتى يتم العلاج.

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