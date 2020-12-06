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سانتو يعلن تشكيل وولفرهامبتون أمام ليفربول

علاء العزب
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 8:22 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 8:22 م

أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

وقبل المباراة يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأنجليز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الفريق الملقب بالذئاب المركز 10 برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل وولفرهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: لياندير ديندونكير - ويلي بولي- كونور كودي.

خط الوسط الدفاعي: نيسلون سيميدو-  نيفيس- جواو موتينيو- مارشال.

خط الهجوم: أداما تراوري- دانيال بودينس- بيدرو نيتو.

 


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