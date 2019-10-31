العراق يثمن دور ألمانيا في القضاء علي تنظيم داعش الإرهابي

ثمن وزير العدل العراقي، سالار عبدالستار، اليوم الأحد، دور الحكومة الألمانية في مساعدة العراق في حربه ضد عصابات (داعش) الإرهابية.
وقال عبدالستار -خلال لقائه مع السفير الألماني لدى العراق، أوله دييل- إنه "جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في المستقبل القريب"، وذلك وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية.
وشدد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية دور الحكومة الألمانية في مساعدة العراق ضد عصابات داعش الإرهابية، داعيا إلى مساهمة جميع دول العالم بملف حقوق الإنسان بالمناطق المحررة ودعم توجه العراق في محاكمة وتجريم عصابات داعش.
وأكد أن وزارة العدل مستمرة في التعاون مع الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، في تعزيز وتطبيق معايير حقوق الإنسان وفقا للمنهج الحكومي الذي يسعى للانفتاح في شتى المجالات ومن ضمنها المجال القانوني المتعلق بعمل الوزارة.
من جانبه، أكد السفير الألماني أن محاربة داعش مهمة عالمية، منوها باستمرار بلاده لدعم الحكومة العراقية في ملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي التي تحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار في بعض المناطق، وكذلك تبادل الخبرات في شتى المجالات بين الطرفين.
ودعا السفير الألماني إلى مساهمة جميع دول العالم بملف حقوق الإنسان بالمناطق المحررة ودعم توجه العراق في محاكمة وتجريم عصابات داعش.