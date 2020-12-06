تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 4086 حالة

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4086 حالة بعد تسجيل 14 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19)، أن الحالات الجديدة تتضمن حالتين من المجتمع المحلي وبقية الحالات وافدة من الخارج وتم وضعهم قيد الحجر الصحي، فيما بلغت حالات التعافي 3 آلاف و848 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة.

تحتل تايلاند المركز 151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.