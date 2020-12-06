الجامعة الألمانية تحتفل بمنح 100 متدرب شهادة إتمام برنامج ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط

احتفت الجامعة الألمانية بالقاهرة بتسليم متدربي الدفعة الأولى ببرنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال والبالغ عددهم 100 متدرب شهادات إتمام البرنامج، والذي تم تنفيذه بالتعاون فيما بين الجامعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 وجاء طبقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة، والدكتورة غادة خليل مدير المشروع خلال شهر فبراير الماضي 2019.

بدأت مراسم التكريم بكلمة للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، أشارت فيها إلى أن برنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال هو الأول الذى تتعاون فيه الوزارة مع الجامعة فى هذا المجال.

ولفتت أن البرنامج يشهد تخريج 100 من الشباب ممن هم في بداية الطريق، ليصبحوا رواد أعمال يساهموا بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030، وفي السياق ذاته فقد وجهت الشكر للجامعة لتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الوزارة.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب كامل أبو الخير، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعميد كلية تكنولوجيا الإدارة، أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم وتبني الجامعة لفكر ريادة الأعمال، وتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب من خلال ثقلهم بالأسس اللازمة لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة تستطيع أن تنافس بقوة في الأسواق، مدللاً على ذلك بإنشاء الجامعة ملتقى للتدريب والتوظيف خاص برواد الأعمال والشركات الناشئة "الصغيرة والمتوسطة" منذ 2018، والذي يشارك فيه عدد من خريجي الجامعة بشركاتهم الناشئة منها جام بول Gameball، روبوستا Robusta، دوايا دوت كوم ‎Dawaya.com.

وأشار إلى أن هذه الشهادة المهنية صُممت لتكون تجربة تمهيدية للخريجين من خلفيات مختلفة الذين لم يتعرضوا من قبل لبرامج تعليمية في مجال ريادة الأعمال لإتخاذه كخيار مهني بما يساهم في إطلاق مشروعات جديدة و شركات ناشئة توفر فرص عمل هائلة لأقرانهم من الشباب و تحقق النمو الإقتصادي المرجو.

وأوضح إلى أن البرنامج التدريبى شمل 8 مجالات دراسية وهي تعريف المتدربين بالسمات والخصائص الشخصية لرواد الأعمال منها أن يكون قائدًا، مبادرًا، مبدعًا، مخططًا، مخاطرًا، حاسمًا، مثابرًا، واثقًا من نفسه، واعيًا لقيمة الوقت، ومدركًا لأبعاد عمله.

كما يضمن برنامج التدريب مساعدة المتدربين على وضع تصميم نموذج المشروع، كيفية تقييم الأسواق وفهم الصناعات ذات الصلة، إنشاء الجدوى المالية للمشروع، تكوين فريق عمل المشروع، عرض نموذج عمل المشروع على المستثمرين للحصول على الدعم و التمويل.

وأوضح أنه في ختام البرنامج قام المتدربون بتقديم مشروع تخرج يتضمن نموذج متكامل للشركة المزمع انشائها كتطبيق لما تلقلوه خلال البرنامج التدريبي، وتوجه الدكتور إيهاب بالشكر للوزيرة هالة السعيد والدكتورة غادة خليل على هذا التعاون المثمر و فريق عمل الجامعة الألمانية بالقاهرة المكون من أعضاء هيئة التدريس المنفذين للبرنامج التدريبي.

سلم شهادات إتمام البرنامج للمتدربين كل من الدكتور إيهاب كامل أبو الخير والدكتورة غادة خليل في حضور الدكتور إيهاب ياسين وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة لشئون الطلاب، الدكتورة نهى بسيوني رئيس قسم التسويق ووكيل كلية تكنولوجيا الإدارة للشئون الأكاديمية، الدكتورة رشا سعد المشرف العام على تنفيذ البرنامج التدريبي بالجامعة، والدكتورة إيمان سعودي إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة.