مصدر أمني عراقي: طيران التحالف الدولي يقتل 3 من عناصر داعش شمالي تكريت

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش شمالي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين/ 170 كم شمالي العاصمة بغداد/.

وقال النقيب عبدالفتاح خليل من قوات التدخل السريع في محافظة صلاح الدين إن طيران التحالف الدولي شن اليوم سلسلة غارات جوية على أوكار يتحصن بها مقاتلو داعش في جبل مكحول/ 50 كم شمالي تكريت/ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وتدمير عدد من الأوكار والمقرات والمضافات.

وأضاف النقيب خليل أن "قوات التدخل السريع وشرطة صلاح الدين وفوج من الجيش العراقي نفذوا عمليات تفتيش وتطهير للمناطق المقصوفة فعثروا على أشلاء 3 جثث لمقاتلين من داعش قتلوا في أحد الأنفاق في أودية الجبل".

وأوضح النقيب خليل أن "عملية تطهير جبل مكحول مستمرة منذ نحو أسبوع وقد تمكنت القوات العراقية المشتركة من الوصول إلى مناطق لم تصل إليها من قبل".

وتأتي عملية تطهير جبل مكحول بعد نحو أسبوع من هجوم دموي شنه مقاتلو التنظيم على الطريق الرابط بين قريتي الزوية والمسحك وأسفر عن مقتل 10 من عناصر القوات الأمنية العراقية.