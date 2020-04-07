ولايات أمريكية تسارع إلى فرض العزل العام للحد من كورونا

سارعت ولايات أمريكية اليوم الأحد، لفرض إجراءات العزل العام للحد من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في غياب تصور وطني لكيفية الحد من الإصابات لحين توافر اللقاحات على نطاق واسع في الربيع.

وعبرت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، عن خيبة أملها اليوم الأحد إزاء تضارب الرسائل الصادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي انعكست على مفاهيم بعض الأمريكيين عن الكمامات والتباعد الاجتماعي والمناسبات الأكثر نشرا للعدوى.

وقالت لقناة (إن.بي.سي) التلفزيونية: "الآن في الولايات الجنوبية، لدينا حكام ورؤساء بلديات لديهم حالات تعادل ما كان موجودا قي الصيف وحتى الآن لا يطبقون نفس السياسات وإجراءات التخفيف التي طبقوها في الصيف والتي يعرفون أنها غيرت مسار هذه الجائحة في الجنوب".

وأضافت "بالتالي، الأمر مخيب للآمال لأننا لسنا نعرف فحسب ما يفيد، (بل إن) الحكام ورؤساء البلديات استعملوا هذه الأدوات للحد من الزيادة في الربيع والصيف".

ولم يفرض سوى نصف عدد الولايات الأمريكية الخمسين قيودا جديدة في الشهر الماضي مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات وأعداد من يتلقون العلاج بالمستشفيات إلى مستويات قياسية على مستوى البلاد. ووضع الكمامات ليس إلزاميا في 14 ولاية، وفقا لوكالة رويترز.