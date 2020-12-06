تايلاند تسجل إصابتين محليتين بكورونا بين 14 حالة جديدة

سجلت تايلاند أول حالتي إصابة محليتين بفيروس كورونا، منذ عدة أشهر، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة بشكل إجمالي، 14 حالة، فيما تعهد رئيس الوزراء، برايوث تشان-أوتشان بتعزيز المراقبة قبل عطلة العام الجديد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم فريق العمل الخاص بمواجهة فيروس كورونا، تاويسيلب ويتسانويوتين، في بيان اليوم، إن الإصابتين المحليتين في عاصمة تايلاند، هما لامرأة 26 عاما، كانت موجودة بالمنطقة الحدودية مع ميانمار وموظف طبي، يعمل في منشآت الحجر الصحي الحكومية.

وتم اكتشاف الحالات الباقية لدى أشخاص في حجر صحي وبين أشخاص مهربين من ميانمار.

وسجلت تايلاند حتى الآن 4086 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.