تنظم جامعة سوهاج ندوة توعوية تحت عنوان "متحدون ضد الفساد"؛ تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يحاضر فيها عدد من قيادات جهاز الرقابة الإدارية بمحافظة سوهاج وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بقاعة قناه السويس بالجامعة الجديده يوم الاربعاء الموافق 9 ديسمبر.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة على أهمية عقد مثل تلك الندوات التي تعد بمثابة جلسة حوارية مع شباب الجامعة، والهيئة التدريسية ومعاونيهم، والعاملين يعرض فيها بكل شفافية جهود الدولة لمكافحة الفساد.

وأوضح عزيز أن الجامعة بدورها نظمت العديد من الدورات التدريبية للجهاز الإداري في نظام الرقابة الداخلية وإدارة المشتريات الحكومية والكفاءة الإدارية، وكذلك استحداث وحدة للتشريعات القانونية وتكليف وحدة الشئون القانونية للقيام بمهامها، مشيرًا إلى أن الجامعة التزمت بتدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد طبقا للكتاب الوارد من هيئة الرقابة الإدارية إلى المجلس الأعلى للجامعات ولا يمنح الطالب الدرجة الجامعية إلا بعد اجتيازه.

وأضاف رئيس الجامعة أن 51 متدربًا من الهيئة التدريسية والعاملين قد حضروا البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد والحوكمة بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.

وأكد عزيز أن الجامعة تلتزم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإرسال التقارير لهيئة الرقابة الإدارية في المواعيد المحددة، لافتا إلى بعض المحاور التي تواجه الفساد مثل فرض رقابة ومراجعة من قبل إدارة الجامعة علي الأنشطة الطلابية والجوائز المقدمة الطلاب لضمان العدالة والشفافية، وأن يحصل عليها مستحقيها من الطلاب، وكذلك مراجعة المنح الدراسية بشكل مستمر؛ لضمان الحصول عليها من قبل مستحقيها، إضافة إلى إنشاء إدارة تابعة مباشرة لرئيس الجامعة تتلقي الشكاوى من الطلاب والخريجين والإداريين والرد عليها خلال 72 ساعة بحد أقصى.

يذكر أنه على هامش اليوم، يشارك 300 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة في المارثون القومي للجري والدراجات الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية تحت شعار معا ضد الفساد، حيث ينطلق من مقر الجهاز بالمحافظة إلي نادي سوهاج الرياضي.