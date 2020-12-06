الجيش اليمنى: خبراء إيرانيون يديرون القوة الصاروخية للحوثيين لاستهداف المدنيين

كشف الجيش اليمني عن ضلوع قيادات كبيرة بالمليشيا الحوثية، في استهداف منازل المواطنين، والمدارس والمساجد والأسواق، وذلك من خلال قوة صاروخية يديرها خبراء إيرانيون.

وأكدت اعترافات خلية إرهابية ثبت ارتباطها بمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، تورطها في جرائم إرهابية واستهداف مباشر بالصورايخ الباليستية وصواريخ (الكاتيوشا) منازل اليمنيين والأحياء المكتظة بالسكان في محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" في تقرير اليوم الأحد ، أن دائرة التوجيه المعنوي وزعت فيلم (خيوط العمالة) الذي كشف جزءاً خطيراً من الأعمال التجسسية التي تديرها المليشيا الحوثية، لزعزعة الأمن والسكينة ضمن حربها على المدنيين في المحافظات والمناطق التي تستهدفها بالصواريخ ومنها مأرب.

وأكد عضو الخلية أن قياديا حوثيا أخبره بأن من بين الحاضرين في تلك الجلسة إيرانيان اثنان مسئولان على الأعمال الصاروخية التابعة للمليشيا الحوثية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الاعترافات أثبتت ضلوع قيادات كبيرة في المليشيا الحوثية، في الاستهداف المباشر بالصواريخ عبر أجهزة يديرها خبراء إيرانيون وتستهدف إضافة إلى منازل المواطنين، المدارس والمساجد والأسواق.

وصعّدت المليشيا الحوثية من استهداف مأرب بالصواريخ والطائرات المفخخة والمسيرة التي تتلقاها من إيران، وأودت تلك الجرائم بحياة الآلاف من المدنيين خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد عضو الخلية أن قياديا حوثيا أخبره بأن من بين الحاضرين في تلك الجلسة إيرانيان اثنان مسئولان على الأعمال الصاروخية التابعة للمليشيا الحوثية.