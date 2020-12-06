كونتي: واثق من موافقة البرلمان الإيطالى على برنامج المساعدات الأوروبي

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه واثق من الفوز في تصويت برلماني رئيسي على برنامج المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مواجهة معارضة قطاع من ائتلافه الحاكم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأشار العديد من أعضاء حزب حركة خمس نجوم إلى أن إيطاليا تتنازل كثيرا لبروكسل ويجب ألا توافق على آلية الاستقرار الأوروبية التي سيتم بموجبها صرف الأموال. وقالت الحكومة إن التصويت في التاسع من ديسمبر يتعلق بإصلاح إطار عمل آلية الاستقرار الأوروبية. يذكر أن لدى كونتي أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.

وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا: "لست قلقا لأن التصويت لن يكون على تفعيل حدود آلية الاستقرار الأوروبية ولكن على بعض الإصلاحات التي ساعدت مساهمة إيطاليا في تحسينها".