بابا الفاتيكان: لا جائحة ولا أزمة يمكن أن تطفئ نور عيد الميلاد

أصدر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، رسالة أمل وصمود بمناسبة قرب عيد الميلاد "كريسماس" إلى عالم يكافح جائحة كورونا.

وأثناء إطلاق رسالة صلاة التبشير الملائكي إلى الحشود في ساحة القديس بطرس، أشار البابا فرنسيس إلى نصب شجرة عيد الميلاد في الساحة وتم إعداد تصوير لمشهد الميلاد.

وقال: "يتم وضع رموز عيد الميلاد هذه، في العديد من المنازل أيضا، لإسعاد الأطفال والكبار بالمثل، إنها رموز أو علامات أمل، خاصة في هذا الوقت الصعب".

لكنه حث الحشود على تجاوز "رموز" عيد الميلاد واحتضان "معناها"، أي "يسوع، ومحبة الرب" و"الخير اللامتناهي" الذي ألقاه على العالم.

وقال البابا فرنسيس: "لا يوجد جائحة ولا أزمة يمكنها أن تطفئ هذا النور، دعونا نسمح له بدخول قلوبنا ودعونا نتواصل مع من هم في أمس الحاجة".