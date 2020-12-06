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تجري الانتخابات البرلمانية غدا الأحد في رومانيا.

ويأمل حزب الوطنيين الأحرار الذي ينتمي له رئيس الوزراء لودفيك أوربان الحاكم والذي يتولى منصبه منذ عام تحقيق أغلبية مريحة في هذه الانتخابات تمكنه من التحالف مع الحزب الليبرالي.

غير أن آخر الاستطلاعات تشير إلى أن حزب الوطنيين الأحرار والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض على قدم المساواة في مستوى الشعبية، بينما يحتفظ حزب المعارضة الاشتراكي الديمقراطي بالمركز الثالث.

يتوقع المراقبون إقبالا ضعيفا على الانتخابات بسبب الإجراءات الاحترازية التي يفرضها وباء كورونا.

ويحق لتسعة عشر مليون نسمة الاقتراع، وتفتح لجان الانتخابات أبوابها من السادسة صباحا حتى الثامنة مساء أمام الناخبين.

وتصدر التنبؤات الأولية بعد الإغلاق مباشرة بناء على استطلاع آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم.

غير ان النتائج الأولية تظهر مساء يوم الاثنين المقبل.