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صحيفة كويتية: المصالحة الخليجية في قمة ستعقد الشهر الجاري

الكويت - د ب أ:
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:42 ص

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي رفيع أن "المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقدها في مملكة البحرين، مبدئياً، خلال الشهر الجاري".

وأشار المصدر إلى أن نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة، الذي تجاوز الثلاث سنوات، "ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعياً للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية".

يأتي هذا وسط الارتياح الخليجي والعربي والإسلامي والدولي عقب إعلان الكويت عن تطورات إيجابية حاسمة لحل الخلاف بين الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وبين قطر.


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