 السودان يسجل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان يسجل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:24 ص

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، فيما تم شفاء 136 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 278 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 7 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 19 ألفا و196 حالة، بينها 1290 وفاة، و10 آلاف و942 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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