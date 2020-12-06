أفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية في إسرائيل، اليوم الأحد، بأن العجز المالي ارتفع إلى 1ر11% من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر مقابل من 1ر10% في أكتوبر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة المالية أن العجز التراكمي منذ يناير إلى نوفمبر قفز إلى 4ر136 مليار شيكل، مقابل 3ر37 مليار شيكل في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت الإيرادات في أول 11 شهرا من العام 8ر285 مليار شيكل، بانخفاض نسبته 5ر9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت نفقات الأجهزة الحكومية بنسبة 2ر22% عن العام السابق إلى 375 مليار شيكل.

وتم توجيه 2ر59 مليار شيكل من هذه النفقات إلى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.