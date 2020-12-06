 البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يسجل 39.221 مليار دولار بنهاية نوفمبر - بوابة الشروق
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البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يسجل 39.221 مليار دولار بنهاية نوفمبر

البنك المركزي
البنك المركزي
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:52 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 3:52 م

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل 39.221 مليار دولار.

وذكر البنك، في بيان له، أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي.


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