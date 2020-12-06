كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن السلاح الذي استخدم في اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن اغتيال محسن فخري زادة، تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية.

وقال رمضان شريف: "يدرك الصهاينة جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى دون رد، وهو ما ثبت لهم خلال السنوات الماضية".

وشيعت إيران، يوم الاثنين الماضي، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة قبل الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، فيما طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.