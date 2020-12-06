رئيسة النواب البحرينية: دور مصر محوري واستراتيجي في دعم القضايا العربية

أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل، عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتميزها في مختلف المجالات، وأنها ترتكز على تاريخ ممتد من المودة والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في الوصول بالتعاون الثنائي إلى المستويات التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الأحد، قالت إن العلاقات البحرينية المصرية تشهد نماء مستمرا في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الأمر الذي جعل منها نموذجًا متميزا ويحتذى للعلاقات بين الأشقاء.



وأشادت رئيسة مجلس النواب لدى استقبالها، بمكتبها اليوم الأحد، ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، بالدور البارز الذي يقوم به في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى القطاعات.



وأكدت أهمية الدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية بما تحظى به من مركز ثقل ومكانة تاريخية في قلوب جميع العرب والمسلمين، بعطاءاتها السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية.



كما حرصت مملكة البحرين بقيادة جلالة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفة أن مملكة البحرين وشعبها لن تنسى مواقف جمهورية مصر العربية الداعمة لأمنها واستقرارها.



وقالت، إن التعاون البرلماني بين البلدين مستمر ومتواصل وهناك تنسيق مشترك وتكامل في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدة حرص الجانبين على توطيد هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشادت بدور أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين وإسهاماتهم الجليلة في دعم مسيرة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، مؤكدة أنهم يحظون بكل المحبة والتقدير في وطنهم الثاني مملكة البحرين.



من جانبه، أعرب سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لمعالي رئيسة مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مشيدا بما توليه معاليها من حرص على فتح آفاق رحبة من التعاون المشترك لاسيما في العمل البرلماني.



وأكد حرص جمهورية مصر وتطلعها نحو مزيد من التعاون المشترك مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، مشيدا بما تحظى به الجالية المصرية من اهتمام ورعاية على المستويات كافة بما يعكس عمق علاقات المحبة والتفاهم بين البلدين الشقيقين.



ونقل السفير المصري خلال اللقاء، تحيات رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال ورئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتطلعهما إلى تطوير العمل والتعاون والتكامل بين الجانبين بما يدعم العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.