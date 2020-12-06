رئيس مدينة المنيا يشدد على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

شدد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل رؤساء القرى والأحياء ومديري الإدارات الخدمية؛ للارتقاء بجودة الخدمات اليومية التي تقدم للمواطنين، وفي مقدمتها مياه الشرب، الصحة، التعليم، التموين، مواقف السيارات، رصف الطرق، رفع الإشغالات، النظافة، موجهًا بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة والاهتمام بها في جميع الأحياء والقرى؛ لتحقيق نوع من الرضا العام لدى المواطن المنياوي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأول لرئيس المدينة، منذ توليه مهام عمله بمركز ومدينة المنيا، بحضور مهندس حامد فخري نائب رئيس مدينة المنيا، وأحمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومديري الإدارات الخدمية، ورؤساء القرى الثمانية والأحياء بالمدينة، حيث وجه الشكر للجميع على ما يبذل من جهد، مؤكدًا أننا جميعا نعمل ضمن منظومة الدولة المصرية؛ لاستكمال ما بدأه السابقون لتحقيق التنمية وإنجاز ما يمكن إنجازه وفق خطط المدي القريب والبعيد.

وكلف رؤساء القرى والأحياء بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي، والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة الدقيقة والصارمة وإزالة أي حالة تعد في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى استمرار تلقي طلبات التصالح حتى نهاية العام وفق قرار مجلس الوزراء، فضلًا عن تعريف المواطنين بقرى المركز بأهمية استخراج تراخيص بناء قبل الشروع فيها حتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون.