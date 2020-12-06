سكرتير محافظة جنوب سيناء يتابع تجهيز مقرات اللجان الانتخابية بمدينة رأس سدر

قام اللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد بمحافظة جنوب سيناء يرافقه يوسف منسي مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمدينة رأس سدر، لمتابعة تجهيز مقرات اللجان الانتخابية بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وكان في استقبالهم علي حمادة، رئيس المدينة، و المهندس سامح المتولي نائب رئيس المدينة.



وتفقد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد، استعدادات المدينة لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بالدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة مدينة الطور، وتضم مدن خليج السويس" رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء"، والمقرر أن تنطلق غدًا الاثنين، وتستمر على مدار يومين.



وأثنى السكرتير المساعد على أعمال التأمين، وشدد على تعقيم اللجان قبل استقبال الناخبين مباشرًا.



يذكر أن عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية بلغ 60764 ناخبًا، وتضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا.



كما تفقد محطة رفع المياه الخاصة بجامعة الملك سلمان، و محطة تحلية مياه البحر، و معصرة الزيتون التابعة للجمعية الزراعية، تطوير منطقة السوق التجاري، وأعمال الحماية من أخطار السيول بوادي وردان التابع لقرية أبوصويرة.



وقال اللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد، إن محطة تحلية مياه البحر الجاري إقامتها بمدينة رأس سدر ستعمل بطاقة 30 ألف م3 يوميًا، بتكلفة 50 مليون جنيه، تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأوضح أن اعمال تطوير منطقة السوق التجاري بالمدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري، وشدد بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل استعدادًا لموسم السياحة الصيفية .



وأشار إلى إنه جاري انشاء سد بوادي وردان بطول ١٨٠٠ مترًا، وارتفاع ١٠ أمتار، إضافة إلى اقامة بحيرة بعرض ٣٥٠ مترًا، وطول ١٠٠٠متر، و بعمق ٦ أمتار، و قناة لتوجيه مياه السيول بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة، بهدف حماية قرية أبوصويرة من أخطار السيول.