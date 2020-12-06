الأهلي: إيقاف رئيس الكاف سيؤخر جائزة دوري الأبطال

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ألمح خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي إلى إمكانية تأخر استلام جائزة فوز الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا.

صرح الدرندلي عبر إذاعة أون سبورت "مكافآت الاتحاد الإفريقي تصل غالبا في موعدها".

واستدرك "لكن الفترة الحالية لظروف الاتحاد الإفريقي وإيقاف رئيسه أحمد أحمد، من الممكن أن تتأخر المكافآت نسبيا".

ويستحق الأهلي جائزة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي بعد التتويج بلقب دوري الأبطال بالفوز على غريمه الزمالك 2-1 يوم 27 نوفمبر الماضي على ستاد القاهرة.

إلا أن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد صدر قرار بإيقافه 4 أعوام من قبل الاتحاد الدولي بسبب اتهام رئيس الكاف بالفساد، ويتولى مهامه حاليا بشكل مؤقت نائبه الأول كونستانت أوماري.