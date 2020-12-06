 الصين تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سلامة مناجم الفحم بعد وقوع عدد من الحوادث - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سلامة مناجم الفحم بعد وقوع عدد من الحوادث

د ب أ
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 4:00 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 4:00 م

عقدت السلطات الصينية، اجتماعا طارئا اليوم الأحد، عقب وقوع عدة حوادث في مناجم للفحم، وطالبت باتخاذ "إجراءات حاسمة" للسيطرة على المخاطر والحد من وقوع الحوادث.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لجنة سلامة العمال بمجلس الدولة ووزارة إدارة الطوارئ، القول إنه من المحظور تماما على الحكومات المحلية والشركات مطالبة المناجم بتوفير إنتاج مرتفع عن الحصص المسموح بها.

وكان قد تم استدعاء مسؤولي حكومة مدينة تشونجتشينج عقب وقوع حادثين في مناجم للفحم في المدينة الواقعة بجنوب غرب البلاد، وكان التلفزيون الصيني قد أفاد أن 23 من عمال المناجم لقوا حتفهم في منجم في تشونجتشينج أمس السبت.

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