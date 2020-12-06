تونس تمدد حظر التجوال حتى يوم 30 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تمديد حظر التجوال حتى 30 ديسمبر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك عقب اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارات والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الإجراءات الصحية الوقائية.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، شملت الإجراءات:

مواصلة حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات كامل أيام الأسبوع، من 7 ديسمبر 2020 إلى 30 ديسمبر 2020.

مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات، واعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر، خلال نفس المدة.

مواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم، والاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة للحفلات الخاصة، والاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة لمواكب الدفن.

إجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات، والالتزام بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية من التباعد الجسدي، والتهوية، وغسل الأيادي، ودعوة الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الإجراءات على المستوى الجهوي والمحلي.

تعديل الإجراءات الخاصة بالنسبة للوافدين إلى البلاد التونسية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات الغير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة أيام، مع إجبارية الاستظهار بتحليل سلبي RT PCR لا يتعدى 72 ساعة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة.

انطلاق العمل بتطبيق جميع البروتوكولات الصحية الخاصة مباشرة إثر المصادقة عليها، ومطالبة جميع القطاعات بتطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة المصادق عليها ومراقبة تنفيذها.

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