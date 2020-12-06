صحفي بـ لوموند يفوز بأرفع جائزة صحفية فرنكوفونية عن تقاريره حول سوريا

حصل مراسل صحيفة "لوموند" آلان كافال الذي أصيب بجروح بالغة مطلع أكتوبر الفائت في إقليم ناجورني كاراباخ على جائزة "ألبير لوندر" الثانية والثمانين، أرفع جائزة مخصصة للصحافة الفرنكوفونية، عن سلسلة من التقارير التي أعدها عن سوريا.

وكان الصحفي (31 عاما) لا يزال، في أحد مستشفيات باريس، بعد شهرين من إصابته بجروح جرّاء قصف في إقليم ناجورني كاراباخ الذي شهد صراعاً دموياً خلال الخريف.

وأوضحت جمعية "ألبير لوندر" في بيان، أمس، أن لجنة التحكيم منحت الصحفي المتخصص في الشرق الأوسط الجائزة عن مقالاته التي تتناول "الجحيم السوري" المنشورة في أكتوبر 2019، ملاحظةً أنها "مشبعة بالإنسانية" وتتضمن "تحليلاً ثاقباً يساعد على الفهم".

وكان تقرير كافال عن "الموت البطيء للسجناء المتشددين" في شمال شرق سوريا، عن مركز تديره القوات الكردية ويتكدس فيه مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي، أو أنصاره، مكنه في أكتوبر الفائت من الفوز بجائزة بايو للمراسلين الحربيين وبجائزة "أويست فرانس جان ماران".

وقال كافال لوكالة الصحافة الفرنسية إن فوزه بالجائزة "شرف عظيم"، لكنه شدد على أن "وراء كل تقرير عشرات الأشخاص الذين لا تظهر أسماؤهم مع أنهم أساسيون جدأً".

وتابع :" أنه عمل جماعي حقاً، مشيراً بشكل خاص إلى جهود المصور لورانس جاي الذي رافقه إلى سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أنها السنة الثالثة تواليأً يفوز صحفي من "لوموند" بهذه الجائزة، بعد بنوا فيتكين (المراسل في موسكو) وإليز فينسان (المتخصصة في شؤون الإرهاب ).

أما الجائزة السادسة والثلاثون للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة ففاز بها المخرجان سيلفان لوفيه (38 عاماً) ولودوفيك جايار (40 عاماً) عن فيلمهما الوثائقي "سبعة مليارات مشتبه به" الذي يسلط الضوء على مخاطر المراقبة الجماعية، من نيس إلى الصين مروراً بإسرائيل، وقد عُرض في أبريل على قناة "آرتي".