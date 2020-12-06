السعودية ترفع أسعار نفطها الخام إلى آسيا وسط تفاؤل الأسواق بأخبار اللقاحات

رفعت السعودية، أسعار النفط الخام للعملاء في سوقها الرئيسية، آسيا، بعدما قاد التفاؤل بشأن لقاحات كورونا أسعار النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الزيادة، وهي الأكبر في خمسة أشهر، تعكس ثقة أكبر دولة مصدّرة للنفط في أن سوق الطلب العالمية على الطاقة قوي بما يكفي لامتصاص الزيادة الصغيرة التي تقرر إدخالها على إنتاج دول تحالف "أوبك بلس" بداية من الشهر القادم.

وكان السعوديون قد خفضوا الأسعار في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تسببت في تراجع الطلب على النفط الخام.

ورفعت أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، هذه المرة أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا لشهر يناير بـ80 سنتا ليرتفع 30 سنتا عن الخام القياسي، وكان خبراء قد توقعوا في استطلاع لبلومبرج رفع الأسعار 65 سنتا.

كما رفعت أرامكو أسعار درجات الخام الخفيف إلى منطقة البحر المتوسط، وأبقتها دون تغيير لشمال غرب أوروبا، وخفضت أسعار جميع الدرجات إلى الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ مايو، وقد تراجعت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة هذا العام.