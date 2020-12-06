 الشرقية: تلقي 211 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء - بوابة الشروق
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الشرقية: تلقي 211 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

فاطمة علي
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 11:17 ص

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وسداد نسبة الـ25% المُقررة لجدية التصالح من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المُحددة، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح ودفع رسوم الجدية حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم الأحد، إن لجان تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية تلقت 211 ألف و458 طلبات تصالح، وتم تحصيل الرسوم المقررة عنها من أصحابها.

وأوضح محافظ الشرقية، تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات واستكمال العمل بكل جدية وتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.

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