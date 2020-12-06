كوريا الجنوبية تسجل 631 إصابة جديدة وخمس وفيات بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 631 حالة إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، من بينها 599 عدوى محلية، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 37 ألفا و546 حالة إصابة و545 وفاة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم /الأحد/ - أن الحالات الجديدة تضمنت 32 حالة وافدة من الخارج و599 حالة محلية حيث تم تسجيل 253 حالة في سول و176 في إقليم كيونج كي" المحيط بها وإنتشون، الواقعة غرب سول، 41 حالة أخرى.

وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 29 ألفا و128 شخصًا.

ومع ارتفاع العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 600 حالة اليوم الأحد، تدرس السلطات رفع مستوى التباعد الاجتماعي، للحد من الارتفاع المستمر في تفشي عدوى كوفيد-19.