مصرع طفلين في حريق منزل بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، على حريق نشب بمنزل بقرية نبتيت، بمشتول السوق، أسفر عن مصرع طفلين وإصابة شقيقهما باختناق.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية نبتيت بمشتول السوق، فيما دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بعدد من السيارات تمكنت من السيطرة على الحريق.



وأسفر الحريق عن مصرع طفلين وإصابة شقيقهما بحالة اختناق، فيما تبين نشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي بالطابق الثاني من المنزل.



وتم نقل المصاب إلى مستشفى مشتول السوق المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.