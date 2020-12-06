يرأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، غدا الاثنين، أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة الجزائرية-الأوروبية التي ستعقد بواسطة تقنية "مؤتمرات الفيديو" (الفيديو كونفرانس).

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم الأحد، فإن هذا الاجتماع هو أعلى هيئة تنسيق وحوار سياسي ناتج عن اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الجانبين سيجريان تقييما شاملا للعلاقات والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة في الجوانب المتعلقة بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بشأن تنفيذ اتفاقية الشراكة.

كما سيناقش الجانبان الأولويات المشتركة للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لسنوات القادمة، وسيتبادلان الآراء حول قضايا التنقل فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية في جوانبه الثنائية والعالمية.