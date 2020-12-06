عضو مجلس مدينة فيرساي: زيارة الرئيس لفرنسا تعكس أهمية مصر في هذه المنطقة

شددت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي بمدينة فيرساي، على أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، مؤكدة حيويتها في هذا التوقيت.



وقالت، في مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار تين» المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، إن هذه الزيارة تعكس أهمية مصر في هذه المنطقة، إضافة إلى أن هناك ملفات عديدة تحاط بمصر في هذه الآونة، ذاكرة القضية الليبية والتدخل التركي الكبير في شرق المتوسط.



وأضافت أنه لا أحد ينكر أن مصر بوابة العالم للشرق الأوسط، مضيفة أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا تحدد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكدت أن العلاقات الثنائية لها جهود كبيرة على الأصعدة كافة، سواء العسكرية أو التجارية أو الاقتصادية، مشددة على ضرورة التشاور بين مصر وفرنسا.



وأوضحت أن أهمية هذه الزيارة تكمن في التوقيت والعمق والمدلول الخاص بها، والذي يعود بالنفع على مصر وفرنسا، من خلال المصالح المتبادلة والمشتركة بين البلدين.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.



وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، ستتناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.





