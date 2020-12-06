صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية طهنا الجبل

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية طهنا الجبل بمركز المنيا، تستمر على مدار يومين، بدءً من غد الاثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر"، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق محافظة المنيا.