استعدادات لإعادة افتتاح منفذ حدودي ثان بين العراق والسعودية

يعتزم العراق إعادة افتتاح معبر حدودي عراقي جديد مع المملكة العربية السعودية يسمح بدخول السلع والبضائع ونقل قوافل الحجاج العراقيين والأسيويين عبر محافظة المثنى 280 كم جنوب بغداد.

وقال أحمد منفى محافظ المثنى لصحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الأحد، إن العراق يعتزم إعادة افتتاح منفذ الجميمة مع السعودية، وأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عازم على افتتاح المنفذ وفقا لكتب رسمية.

وأضاف "أن افتتاح المنفذ سيسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء محافظة المثنى وإقامة الكثير من المشاريع لتنمية المحافظة اقتصاديا".

وذكر أن الخبراء يصفون طريق الحج عبر منفذ جميمة بطريق الحرير بالنسبة للعراق؛ لأن جميع حجاج آسيا سيسلكونه وصولا إلى المدينة المنورة لأن المسافة بين المنفذ وصولا إلى المدينة المنورة تستغرق ساعات قليلة كما سيتم نقل البضائع التجارية من البحر الأحمر، حيث يبعد المنفذ عن مركز محافظة المثنى بنحو 280 كم ويوجد طريق جاهز للحركة وصولا إلى الدعامات الحدودية بين البلدين.

وطمأن المسؤول العراقي من أن الوضع الأمني "مستتب في محافظة المثنى وفي مناطق البادية التي تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية".

كان العراق قد أعاد افتتاح معبر عرعر الحدودي الشهر الماضي مع السعودية بعد توقف دام نحو 30 عاما وبدأ تدفق دخول الشاحنات التجارية بين البلدين.