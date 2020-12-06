مجدي عبد الغني: مروان محسن أضاع هدفا كان من الممكن أن يحسم بطولة الكأس مبكرا

علق الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس الدارة اتحاد الكرة السابق، على مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، قائلا: «مروان محسن أضاع هدفاً كان من الممكن أن يحسم بطولة كأس مصر مبكراً».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس السبت، أن «أداء نادي الزمالك خلال مباره دوري البطال أفريقيا كان الأفضل طول وقت المباراة لكن الأهلي استطاع أن ينهي اللقاء لصالحه وتكرر ذات الأمر اليوم أمام طلائع الجيش رغم جاهزية الإمكانيات الفنية واللاعبين بالنسبة للنادي الأهلي لكن ومع الأسف الداء طلائع الجيش اليوم كان قوياً منذ البداية واستغلها بشكل جيد وكان نداً قوياً أمام النادي الأهلي».

وأشار إلى أن «النادي الأهلي لديه مشكلتين في خطي الدفاع والهجوم واستطاع منافسه اختراقه عدة مرات في خطه الدفاعي، بالإضافة إلى أن خط الهجوم لم يستطع التقدم بشكل جيد لإنهاء اللقاء لصالحه».

وحول تشكيل موسيماني لفريق الأهلي، قال: «أنا متحفظ على موسيماني من زمان والدوري خلصان قبل موسيماني، وأفشة اللي خلص نهائي أفريقيا والنهاردة المفروض قيمة لاعبي النادي الأهلي أضعاف طلائع الجيش وما علينا إلا إننا نقول لطلائع الجيش إلا برافو لأبعد حد، فريق كله نجوم بإمكانيات ضعيفة لا تقارن بالأهلي بس نجحوا وكلهم نجوم».