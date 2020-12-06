الرئيس السابق جوناثان: وحدة نيجيريا محل شك

قال الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان إن وحدة نيجيريا مشكوك فيها، كما صرح بأنه من السابق لأوانه السؤال عما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2023 أم لا.

وذكرت صحيفة "فان جارد" النيجيرية أن تصريحات جوناثان تأتي وسط الجدل بأنه قد يكون منافسا محتملا في انتخابات 2023 .

ويتردد أن بعض سكان شمالي البلاد يفضلون ترشحه في عام 2023 لأنه سيحصل على فترة ولاية واحدة فقط بعد خروجه في عام 2019 لتسهيل عودة السلطة إلى الشمال في عام 2027.

أما جوناثان نفسه، فبصفته رئيس سابق، و ظل في منصبي نائب الرئيس ورئيس البلاد لمدة ثماني سنوات بعد أن قضى مثلها مسؤولا على المستوى المحلي كنائب حاكم وحاكم ولاية في الأحياء الفقيرة في دلتا النيجر، فإنه يعرف ما هو معنى السلام.

وأضاف جوناثان إنه كان يشعربالقلق كل يوم عندما ينظر إلى القضايا التي تزعج البلاد كأمة. وذكر أن الشباب النيجيري يخوض أحيانا كل أنواع المواجهات.

وقال جوناثان إن "وحدة البلاد مشكوك فيها".

وردا على طلب للتعليق على كيفية المضي قدما فيما يتعلق بانعدام الأمن الذي يفسد البلاد، قال جوناثان إن نيجيريا ليست الدولة الوحيدة المتضررة من انعدام الأمن، مضيفا أن العالم بأسره يواجه انعدام الأمن بسبب تجاوزات الإرهابيين.

وقال إن الوضع النيجيري فريد إلى حد ما، حيث تشعر الامة بذلك كل يوم حتى بالرغم من قوله إنه يعتقد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها.

وذكر الرئيس السابق: "كل ما يمكننا فعله هو تقديم دعم جماعي للحكومة ، وتشجيع الجنود وعناصر الأمن الآخرين على بذل المزيد من الجهد من أجل سلامتنا".