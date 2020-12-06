إحباط تهريب 3 حاويات بضاعة محظورة بميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 3 حاويات بداخلها كميات كبيرة من مستحضرات التجميل، وعطور متنوعة، ومنشطات، وكميات من الأجهزة الطبية، وكميات كبيرة من الأدوات المكتبية المحظور استيرادها، قبل تهريبها داخل البلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، إخطارًا من ضباط البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى شركات المنتجات الكيماوية، كائنة بمحافظة القاهرة، والمملوكة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها "كيماويات" داخل 3 حاويات، واحتوائها على أصناف محظور دخولها البلاد، بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل، وعطور متنوعة، ومنشطات، وكميات من الأجهزة الطبية، وكميات كبيرة من الأدوات المكتبية المحظور استيرادها وقدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره 35,000,000 جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.