 الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي في نينوي - بوابة الشروق
الأحد 6 ديسمبر 2020 10:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي في نينوي

بغداد - د ب أ:
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 10:25 ص

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على إرهابي من داعش في نينوي.

 

وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوي في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

 

وأشارت إلى أن الموقوف تولى منصب "أحد امراء مكتب شؤون المجاهدين في قاطع نينوي ضمن عصابات داعش"، لافتا إلى أنه "تم تدوين اعترافه وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك