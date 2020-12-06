الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي في نينوي

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على إرهابي من داعش في نينوي.

وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوي في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأشارت إلى أن الموقوف تولى منصب "أحد امراء مكتب شؤون المجاهدين في قاطع نينوي ضمن عصابات داعش"، لافتا إلى أنه "تم تدوين اعترافه وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".