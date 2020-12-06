ارتفاع حصيلة ضحايا حادث منجم الصين إلى 23 حالة وفاة

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ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حادث بمنجم فحم في مدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين إلى 23 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد بعد انتهاء عمليات الإنقاذ.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية إن الضحايا توفوا بسبب تسرب لغاز أول أكسيد الكربون ولكن أحد الناجين تعافي بنجاح.

وحوصر 24 عاملا في منجم ديوشويدونج بمنطقة يونجتشوان حوالى الساعة 0500 مساء (0900 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة.

وكان العمل جاريا لتفكيك وإزالة معدات من المنجم الذي تم إغلاقه قبل شهرين، وفقا لموقع "ذا بايبر" الإخباري.

وتحقق السلطات في سبب التسرب القاتل.