 فرنسا تسجل 12 ألفا و923 إصابة جديدة بكورونا و216 وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 12 ألفا و923 إصابة جديدة بكورونا و216 وفاة خلال 24 ساعة

باريس - أ ش أ:
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:27 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 9:27 ص

أعلنت وزارة الصحة العامة في فرنسا، تسجيل 12 ألفا و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة العامة الفرنسية -حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إمفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد- أن هناك استمرار في انخفاض عدد الوفيات في البلاد حيث سجلت وفاة 216 حالة فقط في المستشفيات.

يذكر أن فرنسا سجلت أكثر من 2.2 مليون حالة إصابة بجائحة كورونا منذ ظهور الوباء ووفاة 37 ألفا و822 حالة منذ بداية الوباء.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أعلن الخميس الماضي أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في فرنسا ستكون مجانية للجميع، وستبدأ حملة التلقيح في يناير المقبل لمليون شخص مسن في دور الرعاية على أن تتواصل في فبراير المقبل لـ14 مليون شخص معرضين، ثم في الربيع لمجمل الفرنسيين.


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