عضو بالشيوخ: زيارة السيسي لفرنسا تساهم في حل الأزمات الإقليمية بالشرق الأوسط

قال النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف عبد الماجد، في بيان له اليوم، أن لقاءات الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي، وكبار المسئولين الفرنسيين، سيكون هام للتأكيد على رؤية مصر والمساهمة في حل الأزمات الإقليمية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وكيفية التعامل معها، وتوضيح موقف مصر الثابت تجاهها ودعمها المستمر لأشقائها من الدول العربية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك زيادة في التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، بجانب التطرق إلى مناقشة قضية الإرهاب التي أصبحت من أخطر القضايا والتحديات التي تواجه العالم أجمع.